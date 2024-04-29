2024 ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak

2024 ALES/1 sınavı sonuçlarının açıklanmasına yönelik heyecan tüm üniversite mezunu adayları sarmış durumda. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 21 Nisan tarihinde gerçekleştirildi ve adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2024 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte tüm detaylar...

2024 yılında düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) heyecanı devam ediyor. 21 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın ardından, binlerce üniversite mezunu aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2024 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre ALES/1 sınav sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Açıklanan sonuçlar, adaylar için 5 yıl süreyle geçerli olacak ve yüksek lisans programlarına başvurularında kullanılabilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının yanı sıra, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda olduğu gibi ALES/1 için de soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Adaylar, sınavda çıkan soruları ve doğru cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden inceleyebilirler. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adaylara sınavda yaptıkları performansı değerlendirme ve eksikliklerini gözden geçirme imkanı sağlayacak.

ALES sınavı, üniversite mezunu adayların lisansüstü eğitim alabilmek için girdikleri önemli bir sınav olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük bir merakla beklerken, başarılarını değerlendirme ve geleceklerine yönelik adımlarını planlama fırsatı bulacaklar.