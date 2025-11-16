ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “2024 yılı TÜİK verilerine göre hangi ilin toplam nüfusu en azdır?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Bayburt, Ardahan, Gümüşhane ve Isparta yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki “2024 yılı TÜİK verilerine göre hangi ilin toplam nüfusu en azdır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, 2024 yılı TÜİK verilerine göre hangi ilin toplam nüfusu en azdır? Şıklar arasında Bayburt, Ardahan, Gümüşhane ve Isparta yer alıyor.

2024 YILI TÜİK VERİLERİNE GÖRE HANGİ İLİN TOPLAM NÜFUSU EN AZDIR?

2024 yılı TÜİK verilerine göre hangi ilin toplam nüfusu en azdır? Bayburt mu, Ardahan mı, Gümüşhane mi, Isparta mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Bayburt

B. Ardahan

C. Gümüşhane

D. Isparta

Cevap "A" şıkkı Bayburt'tur. Bayburt, 2024 yılında 83 bin 676 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u 86 bin 612 kişi ile Tunceli, 91 bin 354 kişi ile Ardahan, 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane ve 156 bin 739 kişi ile Kilis takip etti.

CÜNEYT AKÇATEPE

