34 yaşındaki Real Madrid oyuncusu Toni Kroos futbolu bırakıyor

La Liga'da yer alan Real Madrid takımının orta saha oyuncusu olan Toni Kroos, futbolculuk hayatına sona vereceğini duyurmasıyla beraber bıraktı mı, ne zaman bırakacak gibi sorular futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Kroos, Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 organizasyonunun ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Her zaman söylediğim gibi; Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti. Avrupa Şampiyonası sonrasında futbolculuk kariyerimi noktalayacağım."

TONİ KROOS KİMDİR?

4 Ocak 1990 yılında doğan oyuncu orta saha mevkiinde oynayan Alman mili takım futbolcusudur. Real Madrid'de forma giyen isim 2007 senesinde Bayern Münih'te forma giyerek üst düzey kulüp kariyerine başladı.

Bayern ile 3 lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki DFB-Pokal şampiyonluğu kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil 20 kupa kazanan oyuncu, 3 defa FIFPro World11 ve UEFA Yılın Takımı'na, iki kez de ligde sezonun takımına seçildi.