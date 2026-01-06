Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, 6 Ocak Salı günü için “6 Ocak okullar tatil mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamalar yaşanıyor. Valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe gelen açıklamalar doğrultusunda, kar tatili kararları il ve ilçe bazında şekillenmeye başladı.

Meteoroloji uyarılarının ardından1 ilimizde dikkat çeken bir karar alındı. Yoğun kar yağışıyla birlikte gece saatlerinde etkisini artıran don ve buzlanma riski, ulaşım güvenliğini olumsuz etkiledi. Peki, 6 Ocak okullar tatil mi?

6 OCAK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

6 Ocak Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verilirken, genel tatil kararları valilik ve kaymakamlıkların açıklamalarına göre netleşiyor.

6 Ocak Salı günü için alınan kararlar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim 1 gün süreyle durduruldu. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kararın öğrencilerin güvenliği amacıyla alındığı belirtildi.

Şu ana kadar bu ilçeler dışında başka bir il veya ilçede genel ya da ilçe genelini kapsayan resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara için 6 Ocak tarihine ilişkin valilik tarafından alınmış bir okul tatili kararı açıklanmadı. Başkentte eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor. Resmi makamlarca yeni bir duyuru yapılması halinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 6 Ocak Salı günü okulların tatil edildiğine dair İstanbul Valiliği’nden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kent genelinde eğitim öğretim sürerken, hava koşullarına bağlı gelişmeler için yetkililerin açıklamaları yakından izleniyor.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ için de 6 Ocak tarihine yönelik il genelinde alınmış bir tatil kararı duyurulmadı. Eğitim öğretim normal seyrinde devam ediyor.

