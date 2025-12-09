Türkiye Gazetesi
9 Aralık Az önce Tunceli'de deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi
Az önce Tunceli'de hissedilen sarsıntılar nedeniyle. vatandaşlar paniğe kapıldı. 9 Aralık Salı Erzincan ve çevre illerde yaşayanlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap arıyor.
Üllemizin önemli fay hatlarının geçtiği bölgelerden biri olan Tunceli'de hissedilen sarsıntı nedeniyle gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine çevrildi.
AZ ÖNCE TUNCELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Az önce Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 15.34'te gerçekleşti.
9 ARALIK AFAD DEPREM LİSTESİ
9 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTEESİ
