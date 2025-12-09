Az önce Tunceli'de hissedilen sarsıntılar nedeniyle. vatandaşlar paniğe kapıldı. 9 Aralık Salı Erzincan ve çevre illerde yaşayanlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap arıyor.

Üllemizin önemli fay hatlarının geçtiği bölgelerden biri olan Tunceli'de hissedilen sarsıntı nedeniyle gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine çevrildi.

9 Aralık Az önce Tuncelide deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

AZ ÖNCE TUNCELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Az önce Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 15.34'te gerçekleşti.

9 Aralık Az önce Tuncelide deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

9 Aralık Az önce Tuncelide deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

9 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTEESİ

9 Aralık Az önce Tuncelide deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Haberle İlgili Daha Fazlası