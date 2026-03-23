Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nda beklediği uzun tatil fırsatını yakalayamayan vatandaşlar, gözünü 2026 Kurban Bayramı’na çevirdi. Turizm sezonunun henüz tam anlamıyla başlamaması ve bayram tatilinin kısa sürmesi nedeniyle planlarını erteleyen milyonlarca kişi, Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil ihtimalini araştırmaya başladı.

Ramazan ayını 3,5 gün süren bayram tatiliyle uğurlayan vatandaşların yeni gündemi Kurban Bayramı oldu. Tatilin kısa sürmesi nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kalan birçok kişi, yılın ikinci dini bayramında daha uzun bir tatil fırsatı yakalamayı umut ediyor. Tatilin hafta sonlarıyla birleştirilmesi halinde 9 güne kadar uzayabileceği ihtimali, tatil planlarının şimdiden yapılmasına neden oldu.

9 günlük tatil umudu Kurbana kaldı! 2026 Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre bayram arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylece resmi tatil süresi çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerini kapsayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kamu çalışanları için devlet kararıyla idari izin verilmesi halinde tatilin hafta sonlarıyla birleştirilerek uzatılması mümkün olabilecek. Tatilin uzatılmasına ilişkin nihai kararın ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 9 güne kadar uzatıldığı biliniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTELLER DOLMADI

Ramazan Bayramı’nın kısa olması ve turizm sezonunun henüz başlamaması sebebiyle sektörde beklenen hareketlilik sınırlı kaldı. Ayrıca bölgedeki savaş sebebiyle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu’dan gelen turist trafiği durma noktasına gelirken Avrupalı turist de kendi ülkesinde kalmayı seçti. Buna rağmen sektör temsilcileri, talebin yaz sezonu ve Kurban Bayramı’na kaydığını belirtiyor.

