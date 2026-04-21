A101 CarrefourSA satın alma süreci ve hisse devri anlaşmasıyla ilgili gelişmeler gündemde yer alıyor. "A101 CarrefourSA’yı aldı mı, A101’in sahibi kim" soruları araştırılıyor.

Türkiye perakende sektöründe dikkat çeken gelişmelerden biri olan A101 ile CarrefourSA arasındaki hisse devri anlaşması, imzalanan sözleşme ve Rekabet Kurulu süreciyle birlikte yakından takip ediliyor.

A101 CARREFOURSA'YI SATIN ALDI MI?

A101 mağazalarını bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş., CarrefourSA’nın çoğunluk hisselerini devralmak üzere Sabancı Holding ve Carrefour Grubu ile anlaşma sağladı. 17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında, Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16 oranındaki hisseleri devredilecek. Bu işlem tamamlandığında A101, CarrefourSA’nın toplam yüzde 89,28 hissesini kontrol eder hale gelecek.

Yaklaşık 325 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden yapılacak işlem, kapanış tarihindeki finansal düzenlemelere göre netleşecek. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’nun CarrefourSA’daki ortaklığı sona erecek.

A101'İN SAHİBİ KİM?

A101, Türkiye genelinde geniş mağaza ağıyla faaliyet gösteren indirim market zincirlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2008 yılında kurulan şirket, 81 ilde ve yüzlerce ilçede binlerce mağazasıyla hizmet veriyor. Operasyonel yapısı ve tedarik zinciri gücüyle organize perakende sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Şirketin ortaklık yapısına bakıldığında A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin büyük çoğunluk hissesi Aydın Ailesi’ne ait olan Turgut Aydın Holding tarafından kontrol ediliyor.

