Akaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim şeklinde yansımaya devam ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte 2 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR, TABELALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Döviz kuru ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrederken, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla LPG'ye (oto gaz) zam geliyor.

LPG fiyatlarına bugün geçerli olacak şekilde 1 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Böylelikle akaryakıtta tabelalar yeniden değişecek.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE GÜNCEL FİYATLAR

LPG'nin gelecek zamla birlikte ortalama litre fiyatı 27-28 lira aralıklarında seyredecek. Öte yandan, 2 Ekim 2025 Perşembe günü benzin, motorin ve LPG'de (oto gaz) güncel fiyatlar şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 53.29 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/LT

Ankara: 54.13 TL/LT

İzmir: 54.46 TL/LT

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 54.48 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 54.35 TL/LT

Ankara: 55.48 TL/LT

İzmir: 55.81 TL/LT

LPG (OTO GAZ)

İstanbul (Avrupa): 26.51 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 25.88 TL/LT

Ankara: 26.40 TL/LT

İzmir: 26.33 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.