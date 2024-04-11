Aldatmak yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı ekranda olacak

ATV'de perşembe akşamları yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak mı sorusu merak konusu. ATV ekranlarından yayınlanan dizi Aldatmak'ın ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Aldatmak dizisi bu akşam var mı? 11 Nisan bu akşam Aldatmak yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman ? İşte detaylar

Her perşembe ATV'de ekranlara gelen Aldatmak dizisi, son olarak 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. Peki, Aldatmak dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi, bu akşam var mı? Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

ATV dizisi Aldatmak, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aldatmak dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

ATV KANAL YAYIN AKIŞI 11 NİSAN

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Akıncı Çizgi Dizi

10: 30 Akıncı Çizgi Dizi

11: 00 Yalan Dolan - Yerli Sinema

12: 50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22: 40 Venom: Zehirli Öfke - Yabancı Sinema

00: 40 Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema

03: 20 Mutfak Bahane

05: 10 Kuruluş Osman