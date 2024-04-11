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Aldatmak yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı ekranda olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aldatmak yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı ekranda olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'de perşembe akşamları yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak mı sorusu merak konusu. ATV ekranlarından yayınlanan dizi Aldatmak'ın ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Aldatmak dizisi bu akşam var mı? 11 Nisan bu akşam Aldatmak yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman ? İşte detaylar

Her perşembe ATV'de ekranlara gelen Aldatmak dizisi, son olarak 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. Peki, Aldatmak dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi, bu akşam var mı? Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

ATV dizisi Aldatmak, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek. 

ALDATMAK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aldatmak dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

ATV KANAL YAYIN AKIŞI 11 NİSAN

08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 30 Akıncı Çizgi Dizi
11: 00 Yalan Dolan - Yerli Sinema
12: 50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22: 40 Venom: Zehirli Öfke - Yabancı Sinema
00: 40 Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema
03: 20 Mutfak Bahane
05: 10 Kuruluş Osman

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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