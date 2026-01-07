THY EuroLeague’de alt sıraları yakından ilgilendiren haftada Anadolu Efes, sahasında Paris Basketbol’u ağırlıyor. Lacivert-beyazlı ekip, kötü gidişata son vererek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes - Paris basketbol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de 20. hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta Fransa temsilcisi Paris Basketball ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

THY EuroLeague’in 20. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Paris Basketbol karşılaşması, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak. Ligde şu ana kadar 6 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Anadolu Efes, haftaya 17. sırada girdi. Son üç maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Paris Basketbol karşısında ev sahibi avantajını kullanarak moral bulmak istiyor. Konuk ekip Paris Basketbol ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olmasına rağmen averajla 15. sırada yer alıyor.

Basketbolseverler, bu kritik EuroLeague karşılaşmasını canlı olarak ekran başından takip edebilecek. Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında yapılacak analizler de yayıncı kuruluş ekranlarında yer alacak.

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 895. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 894 maçta 500 galibiyet ve 394 yenilgi aldı. Efes, EuroLeague’de ise 647. maçını oynayacak.

