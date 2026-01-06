Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Kurumlarında öğrenim gören yüz binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ardından sonuç tarihine odaklandı. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri için yapılan yazılı sınavların ardından gözler MEB tarafından duyurulacak resmi takvime çevrildi. Binlerce aday ''AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını ararken tarihler de netleşti.

Açık Öğretim Kurumları 1. dönem yazılı sınavları, 20 Aralık 2025 Cumartesi ve 21 Aralık 2025 Pazar günleri olmak üzere üç oturum halinde gereçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılan sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verildi. Sınavlar her ders için ayrı ayrı hazırlanan ve 10 sorudan oluşan çoktan seçmeli testler şeklinde uygulandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim alan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ardından sonuçların açıkalanacağı tarihe odaklandı.

MEB tarafından yapılan takvime göre AÖL 1. dönem yazılı sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 itibarıyla erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle resmi Açık Öğretim sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ

Açık Öğretim Kurumları 1. dönem sınavları, Aralık ayında üç oturum halinde tamamlandı. Sınavların ardından soru ve cevap anahtarları yayımlandı ve değerlendirme süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarını Ocak ayının üçüncü haftasında ilan etmeyi planlıyor.

AÖL SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

AÖL sınavlarında her ders için 10 sorudan oluşan testler uygulanıyor ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. Puan hesaplamasında yalnızca doğru cevap sayısı dikkate alınıyor ve doğru sayısının toplam soru sayısına oranı alınarak ders puanı belirleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere itiraz hakkı tanınıyor. AÖL sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirlenen süre içinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi itiraz sistemi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

