Türkiye'nin en popüler hizmet alım-satım platformlarından Armut.com'un kurucusu Başak Taşpınar'ın hayatına dair detaylar arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Yüz binlerce kullanıcısıya sahip olan Armut.com, 8 Aralık 2025 akşamı itibarıyla Türkiye'de erişim sağlanamadı.

Temizlikten özel derse, nakliyeden tadilata kadar birçok alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran uygulamanın Türkiye'de kullanılmaz hale getirilmesi üzerine gözler Armut'un kurucusu Başak Taşpınar'a çevrildi.

ARMUT'UN KURUCUSU KİM?

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformlarından olan Armut.com'un sahibi Başak Taşpınar'dır.

BAŞAK TAŞPINAR DEĞİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Başak Taşpınar Değim, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden 2000 yılında mezun oldu. Ardından Koç Üniversitesi’nde MBA ve Chicago Loyola Üniversitesi’nde MSIMC yüksek lisans programlarını tamamladı.

2011 yılında Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu armut.com‘u kurmuştur. Birçok ödül kazanan Değim, en son 2018 yılında Ekonomist dergisi tarafından gerçekleştirilen Yılın İş İnsanları ödüllerinde Yılın Kadın Girişimcisi ödülünü almıştır.

Başak Taşpınar Değim'in kaç yaşında, nereli olduğuna dair henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

