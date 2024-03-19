Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi, ne zamana kadar?

Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul havalimanı metrosuna dair konular gündeme geldi. 31 Mart tarihine kadar ücretsiz seferlerin yapılacağı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na dair detaylar haberimizde...

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı seferleri ücretsiz mi, ne zaman kadar merak ediliyor. İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattına dair detaylar...

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Mart tarihine kadar seferlerini ücretsiz gerçekleştirecek. Türkiye'de ilk kez demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer alıyor.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO KAÇ DAKİKA?

4 istasyondan oluşan metro hattı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikaya düşürüyor. Arnavutköy-Göktürk arası 20 dakika, Arnavutköy-Kağıthane arası 32 dakikaya düşecek.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Arnavutköy

Taşoluk

İstanbul Havalimanı Kargo

İstanbul Havalimanı Terminal