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Haberler > Haberler > Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi, ne zamana kadar?

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi, ne zamana kadar?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi, ne zamana kadar?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul havalimanı metrosuna dair konular gündeme geldi. 31 Mart tarihine kadar ücretsiz seferlerin yapılacağı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na dair detaylar haberimizde...

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı seferleri ücretsiz mi, ne zaman kadar merak ediliyor. İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattına dair detaylar...

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Mart tarihine kadar seferlerini ücretsiz gerçekleştirecek. Türkiye'de ilk kez demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer alıyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi, ne zamana kadar? - 1. Resim

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO KAÇ DAKİKA?

4 istasyondan oluşan metro hattı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikaya düşürüyor. Arnavutköy-Göktürk arası 20 dakika,  Arnavutköy-Kağıthane arası 32 dakikaya düşecek. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi, ne zamana kadar? - 2. Resim

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Arnavutköy

Taşoluk 

İstanbul Havalimanı Kargo

İstanbul Havalimanı Terminal 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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