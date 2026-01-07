ASKİ 7 Ocak 2026 Çarşamba günü başkent genelinde yaşanan ve yaşanması beklenen su kesintilerine ilişkin detaylı bir bilgilendirme yayımladı. Akyurt, Elmadağ, Kalecik, Çankaya ve Sincan'da sular ne zaman gelecek merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. İşte Ankara su kesintisi saatleri...

ASKİ tarafından yapılan açıklamalarda, barajlardaki doluluk oranının yüzde 1.03 seviyesine kadar gerilediği vurgulanırken, kontrollü su yönetimi uygulamalarının zorunlu hale geldiği belirtildi. Bu kapsamda Akyurt, Elmadağ, Kalecik, Çankaya ve Sincan ilçelerinde farklı saat aralıklarında su kesintileri yaşanıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 7 OCAK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak 2026 Çarşamba günü başkent genelinde yaşanan su kesintilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Kuraklığın etkisini sürdürmesi, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi ve bazı bölgelerde meydana gelen teknik arızalar nedeniyle Ankara’nın farklı ilçelerinde planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor.



AKYURT, ELMADAĞ, KALECİK, ÇANKAYA VE SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

AKYURT SU KESİNTİSİ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00

Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir.Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23:55 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanabilmektedir.Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup,birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir.Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi - Yeşiltepe Mahallesi - Atatürk Mahallesi - Saracalar Mahallesi - Timurhan Mahallesi - Beyazıt Mahallesi - Çınar Mahallesi - Balıkhisar Mahallesi - Güzelhisar Mahallesi - Şeyhler Mahallesi

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 16:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 08:00:00

Detay: Detay: ankara hattından gelen su son donemde etkısını surduren kuraklık nedenıyle su temın sıstemlerımızde zaman zaman gecıcı aksaklıklar ve basınc dusuklugu olusturmaktadır sabır ve anlayışları için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: havuzbası mh ust kotlar bahcelıevler mh ust kotlar muzaffereksı mh ustkotlar sehıtlık mh ust kotlar lalabel mh ust kotlar ıstasyon mh ust kotlar fatıh mh ust kotlar

KALECİK SU KESİNTİSİ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 16:10:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 12:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Arıza Tarihi: 06.01.2026 16:00:00 Tamir Tarihi: 07.01.2026 12:00:00 DETAY: Kalecik Eşmedere Grup Hattı üzerinde bulunan ø160 lik Ana İletim Hattında oluşan arızalardan dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yüzbey Mahallesi, Tavşancık Mahallesi, Koyunbaba Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi,Şemsettin Mahallesi ve Kuyucak Mahallesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa,Yukarı Dikmen, Hilal,İlkbahar,Yukarı Öveçler, 100. Yıl

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası

Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

