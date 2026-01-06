Ankara’da 6 Ocak Salı günü ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar ve kuraklığa bağlı su arzı sorunları nedeniyle birçok Çubuk, Altındağ, Pursaklar ve Çankaya'da planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. Artan nüfus ve azalan su kaynakları nedeniyle özellikle üst kotlarda basınç düşüklüğü ve geçici kesintiler dikkat çekerken, ASKİ vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ''Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorsuna cevap ararken detaylar da ASKİ tarafından açıklandı.

Ankara’da 6 Ocak Salı günü su kesintileri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre, kent genelinde devam eden altyapı çalışmaları, kuraklık etkisi ve su tüketimindeki artış nedeniyle bazı ilçelerde planlı ve plansız kesintiler uygulanıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKi su kesintisi 6 Ocak Salı: Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 6 OCAK SALI

Ankara’da 6 Ocak Salı günü ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar ve kuraklığa bağlı su arzı sorunları nedeniyle bazı ilçelerde planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor.

ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Çubuk, Altındağ, Pursaklar ve Çankaya'da su kesintisi yaşanıyor.

ASKi su kesintisi 6 Ocak Salı: Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Çubuk ilçesinde 5 Ocak gecesi başlayan kesintinin 6 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Altındağ’da ise sabah 09.00’da başlayan planlı su kesintisinin gece 23.00’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Pursaklar genelinde gece yarısından itibaren yaşanan plansız kesintinin sabah 09.00’a kadar devam edebileceği bildirildi. Çankaya’da ise 00.00 ile 09.00 saatleri arasında bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli kesintiler yaşanabileceği açıklandı.

ASKi su kesintisi 6 Ocak Salı: Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 5.01.2026 23:55:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 09:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda; bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi -Cumhuriyet Mahallesi -Yavuzselim Mahallesi -Barbaros Mahallesi Üst kotlar



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 23:00:00

Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir.Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Karapürçek Mah. , Beşikkaya Mah. , Feridun Çelik Mah. , Başpınar Mah., Doğantepe Mah. Battalgazi Mah. , Önder Mah. , Ulubey mah. Yıldıztepe Mah., Güneşevler Mah. , Aydınlıkevler. Mah., Solfasol Mah. , Örnek Mah. , Gültepe Mah. Kale Mah. , Hacettepe Mah. , Baraj Mah. Atıfbey Mah., Hacı Bayram Mah. , Zübeyde Hanım Mah. , Kavaklı Mah. , Tatlar Mah. , Aydıncık Mah. , Karacaören Mah.



PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 00:00:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 09:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihi saat 00:00'dan 06.01.2026 tarihi saat 09:00'a kadar Pursaklar ilçesi geneli özellikle üst kotlar olmakla beraber plansız ve geçici bir su kesintisi ile basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:



ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 00:05:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 09:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.Ocak.2026 tarihinde 00:00- ile 06.Ocak.2026 09:00 saatleri arasında Çankaya İlçesi,Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar mahalleleri, basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar mahalleleri

Haberle İlgili Daha Fazlası