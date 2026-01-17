17 Ocak 2026 tarihinde "Az önce deprem mi oldu? " sorusu Türkiye genelinde birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yakından takip ediliyor.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren çevre illerden hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar arama motorlarına yönelerek "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem listesi, sarsıntı merkez üssünü, şiddetini ve derinliğini anlık olarak veriliyor. İşte 17 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı...

17 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Ocak 2026 günü saat 12.18'de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2,3 büyüklüğünde, saat 12.17 'de ise Çubuk ilçesinde 1,2 büyüklüğüne iki ayrı deprem meydana geldi.

17 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe sebep oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasıyla beraber vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine yöneldi. Şu an için İstanbul'da büyük ölçekli deprem olmamıştır.

