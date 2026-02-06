Son dakika sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde 6 Şubat 2026 son depremler listesi yer aldı. Gün boyunca hissedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilerle takip edilirken, “az önce deprem mi nerede oldu?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle gün içinde farklı bölgelerde çok sayıda küçük ve orta ölçekli deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlere ilişkin resmi bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listelerini yakından takip ediyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD’ın paylaştığı güncel verilere göre, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye ve çevresinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Son olarak hissedilen en büyük deprem AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde Erzincan Kemah merkezli gerçekleşti. Depremin derinliği 4.52 km olarak ölçüldü.

Az önce deprem nerede oldu? 6 Şubat 2026 son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

6 Şubat 2026 Cuma gününe ait AFAD son depremler listesi:

