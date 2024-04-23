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Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00&#039;de SHOW TV&#039;de ekrana gelecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar bugün var mı, yok mu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar yeni bölüm her hafta Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Peki, 23 Nisan Salı TV yayın akışında sevilen dizi Bahar'ın yeni bölümü ekrana gelecek mi? İşte detaylar...

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, bugün akşam Show TV Bahar dizisi var mı, salı günü mü? Bahar saat kaçta başlıyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

BAHAR BU AKŞAM VAR MI?

Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı sorgulanmaya başlandı.

23 Nisan Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar belli oldu. 

Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek - 1. Resim

Bugün resmi tatil olmasından dolayı gündeme gelen Bahar dizisi 10. yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak. 

Bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek Bahar dizisi izleyicileri ekrana kilitleyecek.

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın 10. bölümünde Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlanırken  Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışacak.

Son bölümde Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilmişti. Olayın yankıları sürerken Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya çalışacak.

Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girecek ve Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verecek.

Timur'a uyarıda bulunan Evren, çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olacak.

Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek - 2. Resim

23 NİSAN 2024 SALI GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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