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Black Mirror 7.sezon tarihi 2025 oldu! Black Mirror'un 7. sezonunda neler olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Black Mirror 7.sezon tarihi 2025 oldu! Black Mirror&#039;un 7. sezonunda neler olacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix, Charlie Brooker'in karanlık antoloji dizisi "Black Mirror"ın yedinci sezonunu merak konusu oldu. Black Mirror'un 7. sezonuyla ilgili detaylar paylaşıldı. Black Mirror'un 7. sezonuyla, dizinin en ünlü bölümlerinden biri olan dördüncü sezon bölümü “USS Callister”ın devamı da yer alacak. Peki, Black Mirror 7. sezon gelecek mi? Black Mirror 7 sezon gelecek mi? İşte Black Mirror'un yeni sezonuna dair merak edilenler.

Black Mirror 7. sezon hakkında yeni detaylar belli oldu. Yeni sezon duyurusuyla birlikte çıkış tarihi de işaret edildi. Black Mirror'un 7. sezonu altı bölümden oluşacak. Peki, Black Mirror'un 7. sezonu ne zaman başlayacak? Black Mirror'un 7. sezonunda neler olacak? Tüm merak edilenler haberimizde.

BLACK MİRROR 7. SEZON NE ZAMAN?

Bağımsız bölümlerden oluşan Black Mirror, dört yıllık bir aradan sonra bu yılın başlarında geri döndü ve 6. sezonuyla Netflix'te rekor izlenme sayıları elde etti; 92 ülkede İlk 10'a girdi ve Netflix'in dünya genelinde en çok izlenen İngilizce diziler Top 10 listesinde 4 hafta kaldı.

Black Mirror 7. sezon hakkında heyecanla beklenen haber, Londra'da gerçekleştirilen Next on Netflix etkinliğinde paylaşıldı. 2011 yılında yayımlanmaya başlayan antoloji dizisi Black Mirror'ın 7. sezonu 2025 yılında çıkacak. Black Mirror'ın 7. sezonu 2025 yılında yayınlanacak ve 6 bölümden oluşacak.

BLACK MİRROR 7. SEZONUNDA NELER OLACAK?

Netflix, antoloji dizisi Black Mirror'ın 7. sezonununda,  4. sezonun popüler bölümü "USS Callister"ın devamının gelecek. Bu devam bölümü, önceki sezonlardan tanıdık karakterlerle geri dönüş yapacak ve USS Callister ekibinin yeni sorunlarla karşılaşmasını konu alacak. Bu yılın sonlarında prodüksiyona başlayacak yeni sezonla birlikte Brooker, Annabel Jones ve Jessica Rhoades'in de geri dönmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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