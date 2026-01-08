8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve sinema filmi ağırlıklı bir yayın akışı izleyiciyle buluşuyor. Ulusal kanalların yayın planları merak edilirken, bu akşam yeni bölüm dizilerin olup olmadığı da araştırılıyor.

Televizyon izleyicileri, haftanın dördüncü gününde ekranlara gelecek yapımları yakından takip ediyor. 8 Ocak Perşembe günü Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler netleşti.

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yeni bölüm diziler de izleyiciyle buluşuyor. Yayın akışında yer alan bilgilere göre, Show TV’de yayınlanan Veliaht ile NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Show TV’de saat 20.00’de başlayacak olan Veliaht, sezonun 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı da sezon 1’in 15. yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

PERŞEMBE AKŞAMI DİZİLERİ

Perşembe akşamı ekranlarda yer alan diziler arasında dram ve aksiyon türündeki yapımlar dikkat çekiyor. NOW TV’de “Halef: Köklerin Çağrısı” ana kuşakta izleyiciyle buluşurken, Show TV’de “Veliaht” ekranlara geliyor.

Kanal D’de eğlence programı “Beyaz’la Joker” öne çıkarken, STAR TV’de “Hazine” filmi iki kuşak halinde yayınlanıyor. TRT 1’de ise sinema filmi “Çin Seddi” izleyiciyle buluşurken, gecenin ilerleyen saatlerinde dizi yayını yer alıyor.

8 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

ATV Yayın Akışı:

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı:

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

22.15 Nil’de Ölüm

NOW TV yayın akışı:

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Bölüm

Show TV yayın akışı:

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht Yeni Bölüm

Star TV yayın akışı:

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hazine

22.30 Hazine

TRT 1 yayın akışı:

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.00 Rafadan Tayfa 4 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Çin Seddi

23.50 Taşacak Bu Deniz

