Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 8 Ocak Perşembe TV yayın akışı
8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve sinema filmi ağırlıklı bir yayın akışı izleyiciyle buluşuyor. Ulusal kanalların yayın planları merak edilirken, bu akşam yeni bölüm dizilerin olup olmadığı da araştırılıyor.
Televizyon izleyicileri, haftanın dördüncü gününde ekranlara gelecek yapımları yakından takip ediyor. 8 Ocak Perşembe günü Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler netleşti.
BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?
8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yeni bölüm diziler de izleyiciyle buluşuyor. Yayın akışında yer alan bilgilere göre, Show TV’de yayınlanan Veliaht ile NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Show TV’de saat 20.00’de başlayacak olan Veliaht, sezonun 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı da sezon 1’in 15. yeni bölümüyle ekranda yer alacak.
PERŞEMBE AKŞAMI DİZİLERİ
Perşembe akşamı ekranlarda yer alan diziler arasında dram ve aksiyon türündeki yapımlar dikkat çekiyor. NOW TV’de “Halef: Köklerin Çağrısı” ana kuşakta izleyiciyle buluşurken, Show TV’de “Veliaht” ekranlara geliyor.
Kanal D’de eğlence programı “Beyaz’la Joker” öne çıkarken, STAR TV’de “Hazine” filmi iki kuşak halinde yayınlanıyor. TRT 1’de ise sinema filmi “Çin Seddi” izleyiciyle buluşurken, gecenin ilerleyen saatlerinde dizi yayını yer alıyor.
8 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
ATV Yayın Akışı:
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı:
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
22.15 Nil’de Ölüm
NOW TV yayın akışı:
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Bölüm
Show TV yayın akışı:
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht Yeni Bölüm
Star TV yayın akışı:
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
22.30 Hazine
TRT 1 yayın akışı:
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Kasaba Doktoru
17.00 Rafadan Tayfa 4 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Çin Seddi
23.50 Taşacak Bu Deniz