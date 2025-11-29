29 Kasım Cumartesi günü Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki resmi ziyaretleri kapsamında birçok kritik yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, Sultanahmet’ten Bakırköy’e, Galata Köprüsü’nden Ayazağa’ya kadar geniş bir bölgede güzergah düzenlemeleri yapıldığını duyurdu. Sürücüler için hem kapalı yollar hem de alternatif güzergahlar açıklandı.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

29 Kasım Cumartesi günü Papa 14. Leo’nun programı nedeniyle hem Avrupa Yakası’nın tarihi bölgelerinde hem de sahil hattında geniş kapsamlı yol kapanmaları uygulanıyor. Sabah 06.00’dan itibaren Fatih’te Küçükayasofya, Atmeydanı Caddesi, Torun, Dalbastı, Tavukhane ve Aksakal sokakları trafiğe kapalı durumda. Sultanahmet Camii çevresinin tamamen güvenlik çemberine alınması nedeniyle bu bölgede araç geçişine izin verilmiyor.

Saat 07.00 itibarıyla Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane, Kemeraltı caddeleri ile Galata Köprüsü Sirkeci yönü trafiğe kapatıldı. Ayrıca Sahil Kennedy Caddesi’nin Florya yönü, Ragıp Gümüşpala ve Tarlabaşı Bulvarı’nın büyük bölümü kontrollü kapanma kapsamında. Papa’nın sabah saatlerinde Sultanahmet’ten Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçişi sırasında Rauf Orbay Caddesi, Yeşilyurt İstasyon Caddesi ve Demiryolu Caddesi de ulaşıma kapalı olacak.

Saat 14.20'den itibaren; Fatih'teki Ayvansaray, Mürselpaşa, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Savaklar caddeleri ile D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol arası, Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM istikameti, Tem Güney Yol Okmeydanı ayrımı ile Maslak Yan Yol katılım arası, Büyükdere ve Ayazağa trafiğe kapatılacak.

Bugün hangi yollar kapalı, neden? 29 Kasım için alternatif güzergahlar

İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPALI?

İstanbul'da yollar Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki resmi temasları nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında hem geçiş güzergahlarında hem de ziyaret alanlarının çevresinde yoğun bir trafik kontrolü sağlanıyor. Sultanahmet Camii, Mor Efrem Kilisesi, Vatikan İstanbul Temsilciliği ile Fener Rum Patrikhanesi gibi önemli noktalara yapılacak ziyaretlerin her biri için farklı saatlerde yol kapatmaları uygulanıyor.

29 KASIM ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapanan yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Sultanahmet çevresinde hareket edecek kişiler için Kadırga Limanı, Piyerloti, Türkeli Caddesi ve Su Terazisi Sokak trafiğe açık durumda. Sirkeci ve sahil hattında zorunlu kapanmalar sırasında Ragıp Gümüşpala, Aksu Caddesi, 10. Yıl Caddesi ve Eski Havaalanı Caddesi kullanılabilecek.

Bakırköy ve Yeşilköy çevresinde Serbesti Caddesi, Yeşilzeytin ve Endaze sokaklarının kapalı olması nedeniyle Gazi Evrenos ve Fener Caddesi sürücülere öneriliyor. Öğle saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi güzergahının kapanmasıyla birlikte Fevzi Paşa Caddesi, Asker Ocağı, Vali Konağı, Yedikuyular ve Kemeraltı caddeleri alternatif rota olarak planlandı. Akşamüstü Ayazağa ve Büyükdere hattının kapanacağı duyurulduğundan, Baltalimanı Sahil Yolu, Kemerburgaz ve Piyalepaşa Bulvarı kullanılabilecek.

Editör:İREM ÖZCAN

