7 milyon hastaya ambulans hizmeti
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans sayısı artıyor. Kara ambulanslarla 7 milyonu aşkın vaka taşındı. Uçak ve helikopter ambulansları da yoğun bir şekilde kullanılıyor. 2025 yılında yerli GÖKBEY helikopterleri de ambulans filosuna katılacak
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, acil sağlık hizmetlerindeki kara, uçak ve helikopter ambulanslarının kullanım durumundan bahsetti.
- Geçen yıl 7 milyonu aşkın hasta ve yaralı kara ambulanslarıyla hastanelere nakledildi.
- Uçak ambulanslarımız binin üzerinde vaka nakli gerçekleştirildi.
- 2025’te helikopter ambulanslarla yaklaşık 4 bin vakanın nakli sağlandı.
- Bu yıl içinde yerli ve millî GÖKBEY helikopterleri de filoya dâhil edilecek.
- GÖKBEY helikopterleri daha uzun menzilde görev yapabilecek.
- GÖKBEY helikopterleri aynı anda iki hasta taşıyabilecek.
- GÖKBEY helikopterleri uzun mesafeli nakillerde önemli katkı sunacak.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar “Geçen yıl 7 milyonu aşkın hasta ve yaralı kara ambulanslarıyla hastanelere nakledildi. Uçak ambulanslarımız binin üzerinde vaka nakli gerçekleştirildi. 2025’te helikopter ambulanslarla yaklaşık 4 bin vakanın nakli sağlandı. Bu yıl içinde yerli ve millî GÖKBEY helikopterleri de filoya dâhil edilecek. GÖKBEY helikopterleri daha uzun menzilde görev yapabilecek, aynı anda iki hasta taşıyabilecek ve uzun mesafeli nakillerde önemli katkı sunacak” dedi.
