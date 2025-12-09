Türkiye Gazetesi
Bugün maç var mı? 9 Aralık 2025 maç programı
Futbolu yakından takip edenler, sabah saatleri itibarıyla bugün maç olup olmadığını arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
Bugün Avrupa Şampiyonlar Ligi, Asya AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere'de birçok mücadele olacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün maç vardır. Özellikle 23.00'de oyananacak Galatasaray- Monaco karşılaşması izleyicileri ekrana kilitleyecek.
20.45'te Bayern Münih- Sporting CP, 23.00'de Atalanta - Chelsea yine aynı saatlerde Barcelona E.Frankfurt maçları olacak.
9 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
18:30 FC Kairat Almaty – Olympiacos Piraeus
20:45 Bayern Münih – Sporting Lisbon
23:00 Monaco – Galatasaray
23:00 Atalanta BC – Chelsea
23:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt
23:00 Inter Milano – Liverpool
23:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid
23:00 Union Saint-Gilloise – Marsilya
23:00 Tottenham – SK Slavia Prag
