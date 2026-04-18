TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun en kritik haftalarından birine girilirken, Bursaspor’un şampiyonluk yolundaki Somaspor karşısındaki kader maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkarak üst lige yükselme garantilemek istiyor. Peki, Bursaspor-Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde zirvede yer alan Bursaspor, sezonun bitimine kısa süre kala şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Gözler şimdi Somaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, maçın detayları ve muhtemel senaryolar merak ediliyor.

BURSASPOR-SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 33. haftasında oynanacak Bursaspor - Somaspor karşılaşması, 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Kritik mücadele, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.

Sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen bu mücadele, hem puan tablosundaki dengeleri hem de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Bursaspor’un taraftarı önünde sahaya çıkacak olması, maçın atmosferini daha da yükselten faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

BURSASPOR-SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Bursaspor - Somaspor karşılaşması, As TV Bursa ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

As TV Bursa; D Smart 96, Fil Box 210, Digiturk 621, Kablo TV 83, Turkcell TV+ 46 ve Tivibu 139 numaralı kanallar üzerinden erişime açık olacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

BURSASPOR 1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Bursaspor, Somaspor karşısında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Aliağa Futbol ile arasındaki puan farkını koruyarak bitime haftalar kala mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Eskişehir’de oynanan Ankara Demirspor maçını 1-0 kazanan Bursaspor, bu galibiyetle şampiyonluk kapısını aralamıştı. Teknik ekip ve oyuncular, sezon boyunca sergilenen istikrarlı performansı bu maçla taçlandırmak isterken, taraftar desteği de takımın en önemli güçlerinden biri olarak görülüyor.

