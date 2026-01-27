Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerden biri de Çağla Boz oldu. Moda dünyasından televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle tanınan "Çağla Boz kimdir, kaç yaşında" araştırılıyor. Bu kapsamda Boz'un kariyeri ve daha önce oynadığı diziler de merak ediliyor.

Çağla Boz, son günlerde hakkında çıkan haberlerin ardından yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Genç oyuncunun yaşı, nereli olduğu ve rol aldığı yapımlar arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Çağla Boz, 29 Haziran 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da sürdürdü. Kariyerine ise moda sektöründe başladı. 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurdu. Aynı zamanda sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanması ile tanınıyor.

Çağla Boz kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler ve kariyeri

ÇAĞLA BOZ OYNADIĞI DİZİLER

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve fimlerinde rol alan Çağla Boz, şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Gece karakterini canlandırdı.

