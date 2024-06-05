Canlı yayın konuğu Ceren Kumbasar Mumay, İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Para Politika programına bugün konuk olan isimlerden biri olan Ceren Kumbasar Mumay'ın gündeme gelmesinin ardından kimdir, hangi bölümden mezun oldu gibi sorular araştırıldı.

Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programı hafta içi her sabah izleyici ile buluşurken 5 Haziran günü programa katılan Ceren Kumbasar Mumay, seyircinin gündeminde yer aldı. Kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı ise araştırılanlar arasında yer aldı.

CEREN KUMBASAR MUMAY KİMDİR?

Mumay, Ankara'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünü tamamlayan isim, inşaat sektöründe adından söz ettirmeyi başardı.

Cube İstanbul Danışmanlık Firması'nın kurucusu ve başkanı olarak görev yapan isim, çeşitli şirketlerde müdür yardımcılığı, yönetmenlik ve pazarlama müdürlüğü yaptı.

İstanbul Genç Girişimciler Derneği, TUSKON, HÜRSİAD gibi kuruluşlara üye olan Mumay, Bülent Mumay ile 2022 yılında evlendi.