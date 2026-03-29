Yeni dizi Çirkin’in yayın tarihi belli oldu. Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizi, 29 Mart Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği Çirkin, duygusu yüksek hikâyesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla ön plana çıkıyor. Peki, Çirkin dizisi oyuncuları kimler? Pazar günü dizisi Çirkin'in konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntıları derledik...



Çirkin, genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak. Hikâyenin merkezinde ise Çağlar Ertuğrul’un hayat verdiği Kadir Tunalı ve "Çirkin"’ lakabıyla tanınan Meryem yer alıyor. Dizinin ilk bölümünde karakterler ve kadronun ayrıntıları belli olacak.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.



ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU Ailesini kaybettikten sonra annesinin yakını Cennet’in yanında, köyde kendi hâlinde bir hayat süren Meryem, yıllardır "Çirkin" lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Küçük yaşta evden ayrılan Cennet’in oğlu Kadir’e çocukluğundan beri hayran olan Meryem’in dünyası, Kadir’in beklenmedik evlilik teklifiyle bir anda değişir.

Baskıcı ve katı kuralları olan Cennet, Kadir’in bu hamlesine sert tepki gösterirken, Meryem de onun öfkesinden nasibini alır.

Kadir ise bir yandan hem patronu hem de babası gibi gördüğü Ökkeş Karataş’ın işlerinin başında olmak, diğer yandan da onun kızı Lale ile olan ilişkisine zarar vermeden hayatını sürdürmek zorundadır.

