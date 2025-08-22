Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında?

Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında?
Defne Samyeli, Kaç Yaşında, Türkiye, Oyuncu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Gazetecilikten oyunculuğa, müzikten sunuculuğa uzanan yolculuğu, hayranlarının dikkatini çekerken 'Defne Samyeli aslen nereli' konusu gündem oldu. İşte, detaylar...

Defne Samyeli, yıllardır ekranlarda ve medyada adından söz ettiren bir isim olarak tanınıyor. Peki, Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında?

DEFNE SAMYELİ ASLEN NERELİ?

Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de sunuculuk yaptı. Buradaki farklı sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 

2002-2009 yılları arasında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka programını sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı ve 2015'te Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı. 

Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında? - 1. Resim

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1972 doğumlu olan Defne Samyeli, 2025 itibarıyla 53 yaşındadır. Genç görünümü ve enerjik duruşuyla sıkça konuşulan Samyeli, sosyal medya paylaşımları ve hayat tarzıyla da dikkat çekiyor.

1991 yılında Türkiye üçüncüsü olduğu güzellik yarışmasıyla adını duyuran Samyeli, o günden bu yana hem medya hem de eğlence sektöründe aktif bir şekilde yer alıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
2 kentte büyük operasyon! 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltındaİBB soruşturmasında flaş gelişme! Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu? - HaberlerHakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu?Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim, konusu ne? - HaberlerCennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim, konusu ne?İZSU planlı su kesintisi listesi 21-31 Ağustos: İzmir Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU planlı su kesintisi listesi 21-31 Ağustos: İzmir Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek?Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika... - HaberlerSofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika...Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimiFatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu! - HaberlerFatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...