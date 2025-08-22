Defne Samyeli, yıllardır ekranlarda ve medyada adından söz ettiren bir isim olarak tanınıyor. Peki, Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında?

DEFNE SAMYELİ ASLEN NERELİ?

Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de sunuculuk yaptı. Buradaki farklı sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü.

2002-2009 yılları arasında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka programını sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı ve 2015'te Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı.

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1972 doğumlu olan Defne Samyeli, 2025 itibarıyla 53 yaşındadır. Genç görünümü ve enerjik duruşuyla sıkça konuşulan Samyeli, sosyal medya paylaşımları ve hayat tarzıyla da dikkat çekiyor.

1991 yılında Türkiye üçüncüsü olduğu güzellik yarışmasıyla adını duyuran Samyeli, o günden bu yana hem medya hem de eğlence sektöründe aktif bir şekilde yer alıyor.