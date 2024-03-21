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Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Denizbank emekli promosyonu 2024!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Denizbank emekli promosyonu 2024!

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Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor 2024? | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekliler için 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon miktarı belirlediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler özel bankalara çevrildi. Emekli maaşını Denizbank’tan alan emekliler, Denizbank promosyon 2024 ücreti ne kadar oldu merak ediyor. Peki, Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Denizbank emekli promosyonu 2024 tutarı!

Denizbank emekli promosyonu 2024! Emekli maaşı Denizbank’a yatan emekliler 2024 yılında ne kadar emekli promosyon ödemesi alacaklarını merak ediyor. Peki, Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar…

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Denizbank emekli promosyon tutarları şu şekildedir:

  • Maaş aralığı 0 - 3.499 TL olan emekliler için 3.000 TL,
  • Maaş aralığı 3.500 TL - 7.499 TL olan emekliler için 3.500 TL,
  • Maaş aralığı 7.500 TL - 9.999 TL olan emekliler için 4.500 TL,
  • Maaş aralığı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler için 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Denizbank’tan birden fazla emekli maaş alan emeklilere, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenmektedir.

Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılmaktadır.

KAMU BANKALARINDA PROMOSYON ÖDEME TUTARI ARTTI

Kamu bankalarının emeklilere vereceği emekli promosyonu emekli maaşlarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödenecek.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Kamu bankaları daha önce emeklilere 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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