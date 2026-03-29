Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin katıldığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek olan sınava dair ayrıntılar yayımlanan kılavuzla paylaşılmıştı. Peki, DİB-MBSTS 2026 saat kaçta başlayacak/bitecek?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026-Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) , 29 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava için son kontrollerini yapan adaylar, saat ve süreye ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Adayların sınav saatini kaçırmaması gerekiyor.

Türkiye genelinde yapılacak sınav saat 14.45'te başlayacak. Adaylara toplam 90 dakika süre tanınacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların en az 15 dakika öncesinde sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Mart 2026 Pazar günü 11.30-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

