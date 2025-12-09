Türkiye Gazetesi
Doğum izni 24 hafta oldu mu? Gözler Resmi Gazete'ye çevrildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın çalışanların doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemede sona geldi. Milyonlarca kişi "Doğum izni 24 hafta oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.
Getirilecek yeni düzenlemeyle beraber özel sektörde kadınların kullandığı doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılacak. Öte yandan erkeklerde ise 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkacağı bilgisi verildi.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?
Doğum izninin 24 hafta olmasına ilişkin getirilecek düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor.
Doğum izni konusu Meclisin görüşme takvimi içinde masaya yatırılacak. Düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi tahmin ediliyor.
24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI?
24 haftalık doğum izni henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. Kısa süre içinde konuya ilişkin yeni ayrıntılar gelecektir.
