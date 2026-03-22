NOW TV ekranlarının yeni dizisi Doktor Başka Hayatta bu akşam var mı sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı yapımın 3. bölüm yayın tarihi ve saatine dair tüm detaylar netleşti.

Pazar akşamlarının iddialı yapımı Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Ramazan Bayramı haftası nedeniyle birçok dizinin yayın takviminde değişikliğe gidilmesi üzerine gözler NOW TV yayın akışına çevrildi. Doktor Başka Hayatta 22 Mart 2026 Pazar bu akşam var mı, yayınlanacak mı soruları sosyal medyada geniş yer buluyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Doktor Başka Hayatta dizisinin 22 Mart 2026 Pazar akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu, bayram haftası nedeniyle dizilerin verdiği aralarla birlikte gündeme geldi. Birçok yapım setlere ara verip yeni bölümlerini ertelerken, NOW TV’nin iddialı projesinin akıbeti izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

Doktor Başka Hayatta dizisi bu akşam var mı? Yeni bölüm tarihi netleşti

Kanalın yayın akışında yer alan bilgilere göre Doktor Başka Hayatta dizisi bu akşam izleyiciyle bulaşacak. Bayram haftası olmasına rağmen dizinin yayın takviminde bir aksama yaşanmayacağı ve hikayenin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştığı yapım, bu akşam saat 20.00 itibarıyla yeni bölümüyle NOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doktor Başka Hayatta dizisinin merakla beklenen 3. bölümü, 22 Mart 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayımlanacak.

SON BÖLÜMDE 2. BÖLÜM NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen 2. bölümünde, yıllarca bölüm başkanlığını yürüttüğü dahiliye servisine bu kez hasta olarak yatan İnan’ın içsel hesaplaşmaları ön plana çıktı. İnan, tedavi sürecinde hem kendisiyle yüzleşirken hem de yıllar içinde nasıl bir karaktere dönüştüğünü sorgulamaya başladı. Bu sırada hastane yönetimi, artan şiddet olayları nedeniyle yeni güvenlik protokollerini devreye sokmaya hazırlanırken Ilgaz ve Neslihan, İnan’dan tamamen kurtulmak için gizli bir plan için harekete geçer.

Diğer tarafta, durumu her geçen dakika ağırlaşan genç bir hastanın teşhisi bir türlü konulamadı. Resmi olarak doktorluk yapması yasaklanan İnan, tıbbi sezgileriyle vakaya müdahale ederek olayların seyrini değiştirdi. Ancak bu riskli hamlenin bedeli ağır oldu. yaşanan gelişmeler Elif’in hem mesleki geleceğini tehlikeye attı hem de İnan’a duyduğu güvenin sarsılmasına neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası