Devlet Su İşleri bünyesinde yapılacak sürekli işçi alımına ilişkin süreçte gözler kura aşamasına çevrildi. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar, kura tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, DSİ işçi alımı kurası ne zaman?

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen binlerce aday, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen işçi alım sürecine odaklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi, evrak teslimi şartları ve hangi adayların doğrudan kuraya katılacağı merak konusu oldu.

DSİ İŞÇİ ALIM KURASI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri bünyesinde Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğüne yapılacak sürekli işçi alımı kapsamında kura süreci için takvim netleşti. Toplam 36 kişilik kadro için başvuruda bulunan adaylar arasından noter kurasına katılacak isimlerin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacak.

Açıklanan bilgilere göre noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi 02.03.2026 tarihinde yapılacak. Kura sonucunda ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ile, asıl aday sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecek. Kura yeri ve saatine ilişkin duyurular ise ilgili Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? Devlet Su İşleri sürekli işçi kurası tarihi

ŞARTLARI BELLİ OLDU

İŞKUR sitesinden Beden İşçisi (Genel) kadrosu için başvuruda bulunan adayların, doğrudan noter kurasıyla belirlenecek olması nedeniyle evrak teslim etmeleri gerekmemektedir.

Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02.03.2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Sınav Yöntemiyle yapılacak alımda öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının dört katı tutarında asıl, aynı sayıda da yedek aday 02.03.2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile (önceliklerle ilgili katılımcı listesi oluşturulurken ilgili mevzuatına göre işlem tesis edilecektir.) belirlenecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası