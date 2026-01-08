EuroLeague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren 21. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai Basket’e konuk oluyor. Karşılaşmaya dair tarih, saat ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Dubai Basket - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY EuroLeague’de sezonun kritik virajına girilirken haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Dubai’de oynanacak. Son haftalardaki form grafiğiyle öne çıkan Fenerbahçe Beko, ligin yeni ekiplerinden Dubai Basket karşısında galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve detayları merak konusu oldu.

DUBAİ BASKET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague’in 21. haftasında oynanacak Dubai Basket - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 8 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Dubai’de bulunan salonda saat 19.00’da başlayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

DUBAİ BASKET - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

EuroLeague 21. hafta kapsamında oynanacak Dubai Basket - Fenerbahçe Beko mücadelesi, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmada hakem üçlüsü olarak Carlos Peruga, Milos Koljensic ve Kristaps Konstantinovs görev yapacak. Ligde bir maç eksiğiyle üst sıralarda yer alan Fenerbahçe Beko, ilk maçta mağlup olduğu Dubai Basket karşısında rövanşı almayı hedefliyor.

