Televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece’nin, uzun süredir gündemde olan “Yasak Elma” dizisine geri dönüp dönmeyeceği sorusu yeniden tartışma konusu oldu. Eda Ece Yasak Elma’da oynayacak mı araştırılırken başarılı oyuncunun yaptığı son açıklamalar daha da merak uyandırdı.

Eda Ece Yasak Elma’da oynayacak mı sorusu gündemden düşmezken son dönemde farklı projelerle adından söz ettiren Eda Ece, yeni bir yapım hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Komedi türünde bir projeye yoğunlaştığını ifade eden Eda Ece Yasak Elma dizisine dair düşünlerini de paylaştı.

Eda Ece Yasak Elma’da oynayacak mı? Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden açıklama!

Eda Ece Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle ekranlara geri dönmeyeceğini yeni bir projeye başladığını açıkladı. Ünlü oyuncu açıklamasında sevdiği isimlerle birlikte yeni bir komedi dizisi hazırlığında olduğunu belirtirken, bu süreçte hem senaryoya hem de projeye büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Burak Yaman'ın haberine göre Eda Ece yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

''Şimdi biz yeni bir komedi dizisi hazırlığındayız. Çok sevdiğim Binnur Kaya ve ben olarak ilk haber çıktı. Ben fazla spoiler vermemek için başka oyuncuları söylemeyeyim. Hikayeyi de söylemeyeyim. Yeni sezon için bir komedi dizisi hazırlığımız var. İnşallah çok güzel olacak. Çok sevdim, çok güldüm, çok eğlendim. Ben komedi yapmayı seviyorum. Sevdiğim işi yapmak istiyorum, mutlu çalışmak istiyorum, severek çalışmak istiyorum. Senaryoyu da çok beğenince onu tercih ettim. Yasak Elma benim her zaman canım ciğerim. Çok emek verdim, herkesi çok seviyorum. MED Yapım'ı da çok seviyorum, Yasak Elma'yı da çok seviyorum. Onlara sevgim baki.''

YASAK ELMA YENİDEN BAŞLAYACAK MI, TEKRAR ÇEKİLECEK Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yasak Elma dizisinin yeniden ekranlara dönmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor. Hak sahiplerinin projeyi farklı bir formatla yeniden değerlendirdiği ve yeni bir versiyon ihtimalinin masada olduğu ifade ediliyor.

Fakat henüz “Yasak Elma”nın yeniden çekileceğine dair kesin yayın kararı ya da başlangıç tarihi açıklanmadı.

