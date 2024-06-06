Ekşi Elmalar filminin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yapıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 21:44 - Güncelleme:

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