Ekşi Elmalar filminin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yapıldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sinemalarda vizyona girdiği zaman büyük ilgi gören Ekşi Elmalar filminin bu akşam ekranlara gelmesinin ardından nerede çekilmiştir, yayla sahneleri nerede çekildi gibi sorular gündeme geldi. İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler...
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı Ekşi Elmalar filmi, bu akşam yeniden ekranlara geldi. Büyük ilgiyle izlenen filmi izleyenler ise sahnelerin çekimlerinin nerede geçtiğini araştırmaya başladı.
EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?
2016 yılında çekilen filmin çekimleri, Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde gerçekleşti. 27 Ekim tarihinde İstanbul'da galası yapıldı ve 28 Ekim'de seyirci ile buluştu.
OYUNCU KADROSU
Filmin kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Yılmaz Erdoğan.
Yılmaz Erdoğan, Belediye Başkanı Aziz Özay karakterini oynarken eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin 1970'li yıllarda Hakkâri'de elma bahçesindeki hayatlarına değiniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi