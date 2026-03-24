Geçmiş dönemlerde CHP Grup Başkanvekilliği yapan, 31 Ekim 2014 tarihinde CHP’den istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan CHP’ye döndü. Geri dönüşün ardından Emine Ülker Tarhan'ın özgeçmişi ve önceki çalışmaları merak ediliyor. Peki,Emine Ülker Tarhan kimdir?

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963't e Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Halise'dir.

Yargıç; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Bir süre avukatlık yaptıktan sonra yargıçlığa başladı. 2006 yılında YARSAV'ın (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) kuruluşunda kurucu üye olarak rol aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve 12 Haziran 2011'deki genel seçimlerin ardından Ankara'dan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Daha sonra genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini yürüttü. Yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tarhan, evli ve 2 çocuk annesidir.

Haberle İlgili Daha Fazlası