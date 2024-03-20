Esenyurt seçim anketi 2024! (%) İstanbul Esenyurt yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Esenyurt seçim anketi 2024! Hamit Öncü mü Ahmet Özer mi önde? | Esenyurt yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Esenyurt seçim anketi araştırmasını açıkladı. Esenyurt belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hamit Öncü ile CHP Parti adayı Ahmet Özer önde gözüküyor. Peki, Esenyurt son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Esenyurt’ta yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Esenyurt yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Esenyurt yerel seçimde sonucu en çok merak edilen ilçeler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti Esenyurt Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Esenyurt ilçesi özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Esenyurt seçim anketi 2024 sonucu!
ESENYURT SEÇİM ANKETİ 2024
Esenyurt’ta 1900 kişinin katılımı ile CATI Anket yöntemiyle 12 Mart-17 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Hamit Öncü): %39,7
CHP (Ahmet Özer): %35,2
İYİ Parti (Muharrem Yıldız): %3,8
Diğer: %5,9
Kararsız: %15,4
ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI 2023
Esenyurt 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %33,50
CHP: %23,71
YSP: %18,73
MHP: %6,48
İYİ Parti: %5,70
ESENYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Esenyurt 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %51,55
AK Parti: %45,93
Saadet Partisi: %0,99
BBP: %0,65
DSP: %0,30
ESENYURT’DE NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Esenyurt’ta yaşayan seçmenler, yerel seçimlerde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilirler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi