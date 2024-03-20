Esenyurt seçim anketi 2024! (%) İstanbul Esenyurt yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 15:18 - Güncelleme: 20 Mart 2024 15:19 - Güncelleme:

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Esenyurt seçim anketi 2024! Hamit Öncü mü Ahmet Özer mi önde? | Esenyurt yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Esenyurt seçim anketi araştırmasını açıkladı. Esenyurt belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hamit Öncü ile CHP Parti adayı Ahmet Özer önde gözüküyor. Peki, Esenyurt son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Esenyurt’ta yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!