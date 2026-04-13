Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gözler İstanbul’da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, güçlü rakibi Samsunspor karşısında sahaya çıkacak. Eyüpspor-Samsunspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken maça dair detaylar da netleşti.

Eyüpspor 28 maçta elde ettiği 5 galibiyetin ardından 22 puanla 17. sırada küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor. Samsunspor ise 28 maçta 36 puanla 7. sırada. Peki, Eyüpspor-Samsunspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Eyüpspor-Samsunspor maçı 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bu akşamki Eyüpspor-Samsunspor maçında Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşmada Selahattin Altay ve Selim Şenöz yardımcı hakem olarak görev yaparken, dördüncü hakemlik görevini Turgut Doman üstlenecek. VAR’da ise Ömer Faruk Turtay yer alacak.

