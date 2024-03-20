Eyüpsultan seçim anketi 2024! (%) İstanbul Eyüpsultan yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 15:24 - Güncelleme: 20 Mart 2024 15:25 - Güncelleme:

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Eyüpsultan seçim anketi 2024! Deniz Köken mi Mithat Bülent Özmen mi önde? | Eyüpsultan yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Eyüp seçim anketi araştırmasını açıkladı. Eyüpsultan belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Deniz Köken ile CHP Parti adayı Mithat Bülent Özmen önde gözüküyor. Peki, Eyüpsultan son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Eyüpsultan’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!