Eyüpsultan seçim anketi 2024! (%) İstanbul Eyüpsultan yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Eyüpsultan seçim anketi 2024! Deniz Köken mi Mithat Bülent Özmen mi önde? | Eyüpsultan yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Eyüp seçim anketi araştırmasını açıkladı. Eyüpsultan belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Deniz Köken ile CHP Parti adayı Mithat Bülent Özmen önde gözüküyor. Peki, Eyüpsultan son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Eyüpsultan’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Eyüpsultan yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Eyüpsultan yerel seçimde sonucu en çok merak edilen ilçeler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, YRP, Zafer Partisi Eyüpsultan Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Eyüpsultan ilçesi özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Eyüpsultan seçim anketi 2024 sonucu!
EYÜPSULTAN SEÇİM ANKETİ 2024
Eyüpsultan’da 1250 kişinin katılımı ile CATI Anket yöntemiyle 12 Mart-17 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Deniz Köken): %42,4
CHP (Mithat Bülent Özmen): %27,2
İYİ Parti (Emel Bilenoğlu): %12,1
YRP (Lokman Çelik): %6,2
Zafer Partisi (Bora Göktepe): %2,4
Diğer: %2,7
Kararsız: %7,0
EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2023
Eyüpsultan 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %35,57
CHP: %30,02
İYİ Parti: %9,67
MHP: %5,51
YSP: %4,98
EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Eyüpsultan 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %49,11
CHP: %47,40
Saadet Partisi: %2,34
DSP: %0,51
BTP: %0,27
EYÜPSULTAN’DE NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Eyüpsultan’da yaşayan seçmenler, yerel seçimlerde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilirler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi