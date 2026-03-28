Formula 1’de sezonun üçüncü ayağı öncesi gözler Japonya’daki kritik hafta sonuna çevrildi. Sıralama turları ve yarış saatleriyle birlikte yayın bilgileri de sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1’de heyecan Japonya Grand Prix’si ile devam ederken, hafta sonu programı ve yayın detayları izleyicilerin gündeminde üst sıralara yükseldi.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek

F1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?

Japonya’nın Suzuka kentinde yer alan Suzuka Circuit’te gerçekleştirilecek yarış hafta sonu, sıralama turlarıyla kritik bir aşamaya giriyor. 5,8 kilometrelik teknik pistte yapılacak sıralama turları, pilotların yarışa hangi pozisyondan başlayacağını belirleyecek.

28 Mart Cumartesi günü yapılacak sıralama turları Türkiye saati ile 09.00’da başladıi. Takımların sezon başındaki performansları göz önüne alındığında, sıralama turlarında elde edilecek dereceler yarışın kaderini doğrudan etkileyebilecek kritik bir avantaj sağlayacak.

F1 SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışları Türkiye’de resmi yayıncı üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. Japonya Grand Prix’si hafta sonu da dahil olmak üzere sıralama turları ve yarış yayını beIN Sports 4 ekranlarından canlı izlenebilecek.

28-29 MART FORMULA1 YARIŞ TAKVİMİ

Yarış hafta sonu, sıralama turlarının ardından ana yarışla tamamlanacak. Toplam 53 tur üzerinden koşulacak mücadele, sezonun gidişatı açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Program şu şekilde:

28 Mart Cumartesi: Sıralama turları - 09.00

29 Mart Pazar: Yarış - 08.00

PİLOTLAR VE TAKIMLARIN İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1. George Russell (Büyük Britanya): 51

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

3. Charles Leclerc (Monako): 34

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

Takımlar

1. Mercedes: 98

2. Ferrari: 67

3. McLaren: 18

4. Haas: 17

5. Red Bull: 12

