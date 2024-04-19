Fenerbahçe Konferans Ligi'nden elendi! Penaltı atışlarında Olympiakos'a karşı 3-2'lik skorla kaybetti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 00:28 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 01:07 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Olympiakos maçı büyük heyecan sahne oldu. Maçın normal süresi 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin ilk yarıda attığı golle öne geçti. Uzatmalara giden Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe turu geçti mi? Taraftarlar Fenerbahçe Olympiakos maç kaç kaç bitti araştırıyor. İşte maç sonucu!