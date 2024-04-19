Fenerbahçe Konferans Ligi'nden elendi! Penaltı atışlarında Olympiakos'a karşı 3-2'lik skorla kaybetti
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Fenerbahçe Olympiakos maçı büyük heyecan sahne oldu. Maçın normal süresi 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin ilk yarıda attığı golle öne geçti. Uzatmalara giden Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe turu geçti mi? Taraftarlar Fenerbahçe Olympiakos maç kaç kaç bitti araştırıyor. İşte maç sonucu!
Fenerbahçe Olympiakos maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe 3-2'nin rövanşında kendi evinde Olympiakos'u ağırladı.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı normal süresi 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. Uzatmalarda da skor değişmeyince maç penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında Fenerbahçe 3-2'lik skorla Olympiakos'a mağlup oldu ve Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın normal süresinde Fenerbahçe'nin golünü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇ KADROLARI
Fenerbahçe ile Olympiakos'un ilk 11'leri şu şekildedir:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, David Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Podence, Jovetic, Fortounis, El Kaabi
Kaynak: Türkiye Gazetesi