Fenerbahçe-Olympiakos maçı TV8'de şifresiz yayınlanacak

18 Nisan Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlayacak. İlk maç Olympiakos’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona ermişti. Heyecanla beklenen müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Avrupa maçlarının yayıncısı olan EXXEN’in ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi.

Fenerbahçe Olympiakos maçı TV8’de mi? Fenerbahçe- Olympiakos maçının TV8’de mi EXXEN’de mi şifresiz olarak yayınlanacağı, nereden izlenebileceği merak ediliyordu. İşte Acun Ilıcalı’nın konu ile ilgili açıklaması…

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI TV8'DE Mİ?

Fenerbahçe – Olympiakos maçı TV8’de şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Olympiakos’a 3-2’lik skorla mağlup olmuştu. Fenerbahçe’nin turu geçebilmesi için ikinci maçta mutlaka galip gelmesi gerekiyor.

Dev maç öncesi taraftarlar Fenerbahçe Olympiakos maçını hangi kanal veriyor merak ediyorlardı. Türkiye’de bu sezonki Avrupa kupa maçlarının yayıncısı olan Acun Medya kanal ve platformlarının sahibi Acun Ilıcalı son yayınlanan Survivor’ın yeni bölümünde 18 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe-Olympiakos maçının TV8’de şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı ayrıca TV8’de yayınlanacak olan Fenerbahçe - Olympiakos maçı ile ilgili resmi X hesabından bir paylaşım yaptı:

“Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçı, canlı olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında da heyecan yine TV8 ekranlarında yaşanacak.

Başarılar Fenerbahçe..”