Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig’in 25. haftasında kozlarını paylaşacak! İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi ''Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' soruları gündemde yerini aldı. İşte Fenerbahçe-Samsunspor canlı yayın bilgileri...

Sezonun ilk bölümünden bu yana ligde mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, 24 hafta sonunda 15 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler rakip fileleri 53 kez havalandırırken kalesinde 23 gol gördü. Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 32 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar da 7. sırada. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE–SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek. Maç bu akşam Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE–SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de Fenerbahçe-Samsunspor maçı 8 Mart Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılık görevlerini ise Candaş Elbil ve Bilal Gölen üstlenecek.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE–SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis, Ndiaye

Haberle İlgili Daha Fazlası