Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Adana’da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Samsunspor’un mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri ve yeni format detayları maç öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Turkcell Süper Kupa’da yarı final heyecanı bu akşam oynanacak mücadeleyle devam edecek. Fenerbahçe ile Samsunspor, final bileti için Adana’da sahaya çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın kanalı ve saati netleşti.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması 6 Ocak 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan ekip, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Final müsabakasının 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Samsunspor karşılaşması futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı.

YENİ FORMATTA İLK MAÇ

Bu sezon Turkcell Süper Kupa, ilk kez dört takımlı yeni format ile düzenleniyor. Organizasyonda Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananı ile de lig ikincisi yarı finalde karşılaşıyor.

Süper Lig’i geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligi üçüncü bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Fenerbahçe, 1965-66'dan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1967-68, 1972-73, 1974-75, 1983-84, 1984-85 ve 1989-90 yıllarında kazandı. Fenerbahçe, 1969-70, 1973-74, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1988-89 ve 1995-96 yıllarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

