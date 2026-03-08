Şampiyonluk yarışında bu akşam Süper Lig'in güçlü ekipleri Fenerbahçe-Samsunspor kıyasıya rekabet edecek. Müsabaka öncesinde ''Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, kimler cezalı?'' soruları gündemde yer alırken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekkilenmeye başladı. İşte Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasına dair detaylar...

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Candaş Elbil ve Bilal Gölen üstlenecek. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, kimler cezalı?

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, kimler cezalı? Domenico Tedesconun son durumu netleşti!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo kadroda yer alamayacak. Marco Asensio’nun durumu ise maç saatine yakın yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Nelson Semedo’nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Samsunspor'da da sakatlıkları hala süren Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın durumları da yine maç saatinde netleşecek.

DOMENİCO TEDESCO SAMSUNSPOR MAÇINDA VAR MI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun sağlık durumu Samsunspor maçı öncesinde netlik kazandı.

Ağır bir enfeksiyon geçirdiği için ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ve Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçında takımının başında bulunamayan İtalyan teknik adamın, Samsunspor karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE–SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Elayis Tavşan, Ndiaye

