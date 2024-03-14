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Haberler > Haberler > Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri kimler attı? (ÖZET) Fenerbahçe turu geçti mi, Union maçı ne oldu?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri kimler attı? (ÖZET) Fenerbahçe turu geçti mi, Union maçı ne oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri kimler attı? (ÖZET) Fenerbahçe turu geçti mi, Union maçı ne oldu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? | Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçın ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe ilk maçta Union Saint Gilloise’i Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’in golleriyle 3-0’lık skorla mağlup etmişti. Peki Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç? İşte FB USG maç sonucu!

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri atanlar kimler? Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Union Saint Gilloise konuk ediyor. Heyecan dolu müsabakada maç sonucu ve özeti merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçında son durum!

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı 1-0’lık Union Saint Gilloise üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe bu skorla Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri kimler attı? (ÖZET) Fenerbahçe turu geçti mi, Union maçı ne oldu? - 1. Resim

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk maçı 3-0’lık Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti. Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’ten geldi.

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri kimler attı? (ÖZET) Fenerbahçe turu geçti mi, Union maçı ne oldu? - 2. Resim

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE 11’LERİ

Fenerbahçe’nin 11’i: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi.

Union Saint Gilloise 11’i: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı kaç kaç, golleri kimler attı? (ÖZET) Fenerbahçe turu geçti mi, Union maçı ne oldu? - 3. Resim

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçının geniş özetini maçın hemen ardından EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise EXXEN platformunda yayınlandı. Maçı sadece EXXEN Spor üyeleri canlı olarak seyredebiliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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