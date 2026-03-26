"Kara para aklama" iddialarıyla gündeme gelen ve aylık gelirinin 100.000 TL olduğunu söyleyen Özlem Öz'ün yeni ev paylaşımı gündem oldu. 5. çocuğuna hamile olan Özlem Öz "Evime yuvama hoşgeldiniz notuyla yaptığı paylaşımda taşınacağı malikaneyi takipçilerine gezdirdi.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen çift Özlem–Tayyar Öz, bu kez lüks yaşamlarına dair yeni bir paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir eski evlerindeki eşyaları takipçilerine gönderen Özlem Öz yeni evini "Evime yuvama hoşgeldiniz. Yeni evimizi kiraladık; nasıl buldunuz? Bir maşallahınızı alalım canlarım " sözleriyle paylaştı.

Haklarında yürütülen "kara para aklama" soruşturması ve gelir beyanlarıyla tartışmalara neden çiftin yeni ev paylaşımına binlerce yorum geldi.



"AYLIK GELİRİM 100 BİN LİRA DEMİŞTİ"

Haklarında 'kara para aklama' ve "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme" suçlamalarıyla dava açılan sosyal medya fenomeni çift Özlem-Tayyar Öz'den Tayyar Öz yaptığı savunmada, "aylık gelirlerinin 100 bin lira olduğunu" beyan etmişti.

