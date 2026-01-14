Ferdi Özdemir cinayeti aydınlatılmayı bekliyor! Isparta'da aracı yakılmış, başı bedeninden ayrılmış halde bulunan Ferdi Özdemir cinayetine ilişkin soruşturma derinleşirken, yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Isparta'da 5 Aralık Pazartesi günü yaşanan Ferdi Özdemir cinayetinin faili belirsizliğini koruyor 2 çocuk babası çoban Ferdi Özdemir, aracı yakılmış, bedeni parçalanmış halde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Özdemir'in başının olay yerinde olmadığı, başka bir noktaya götürüldüğü tespit edilmişti. Ferdi Özdemir'in eşi Ümran Özdemir'in ilişkileri nedeniyle öldürülmüş olabileceği iddiaları programa konu oldu.

SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİ EŞİNİN SONUNU MU GETİRDİ?

İhanet iddialarında adı geçen Ümran Özdemir ilkokul arkadaşı Meriç, canlı yayına katıldı. Gizli görüşme söylentilerini reddeden Meriç, komşu Seydi'nin yalan söylediğini belirtti. Meriç'i telefondan engellediğini söyleyen Ümran Özdemir ise "7 ay önce değil, en son 8 sene önce görüştük" dedi.

UYGULAMADA BİRİYLE TANIŞTIĞINI KABUL ETTİ

Komşusuyla birlikte online kumar oynadığı ve söz konusu uygulamada erkeklerle konuştuğu iddia edilen Ümran Özdemir, biriyle tanıştığını kabul etti. Tanışmanın bir oyun aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Özdemir, görüştüğü kişinin tır şoförü olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 aydır yazıştıklarını ifade eden Özdemir, söz konusu kişinin Isparta'ya hiç gelmediğini, aralarında yalnızca mesajlaşma yoluyla iletişim kurulduğunu dile getirdi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN MESAJLARINI SİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Programda en çok dikkat çeken sorulardan biri ise silinen telefon mesajları oldu. Ferdi Özdemir'in hayatını kaybettiği gün, Ümran Özdemir'in jandarmaya götürülürken cep telefonundaki mesajları neden sildiği soruldu. Ümran Özdemir, mesajları düzenli olarak sildiğini, bunun kendisi için bir alışkanlık olduğunu savundu.

Programa katılan tanıklardan biri, Ümran Özdemir’in yaklaşık iki yıldır biriyle ilişki yaşadığını belirterek, Ferdi Özdemir’in de başka biriyle birlikte olması nedeniyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Tanık, Ferdi Özdemir’in beden bütünlüğünün bozulmasının ise başkalarına mesaj verme amacı taşıyabileceğine dikkat çekti.

