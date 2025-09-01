Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli...

- Güncelleme:
Furkan Dölek kimdir, ABD&#039;deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli...
ABD, Fizik, Bilim, Matematik, CERN, Haber
Türkiye, Furkan Dölek'i konuşuyor. ABD'de görev yapan Türk Bilim adamı kayıplara karıştı, işin arkasında çokça esrarengiz olay var. Başta ailesi olmak üzere herkes aynı şeyi merak ediyor, Furkan Dölek'e ne oldu, bulundu mu? Peki Furkan Dölek kimdir, kaç yaşında ve nerelidir, ABD'de ne iş yapar, neden kayboldu? İşte merak edilenler ve daha fazlası...

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN gibi önemli fizik projelerinde görev alan oğulları Dr. Furkan Dölek’ten 4 gündür haber alamadıklarını belirtip, hayatından endişe ettiklerini söylediler. Herkes başarılı bilim insanına ne olduğunu merak ediyor. Peki Furkan Dölek kimdir, ABD'de iş ne, bulundu mu? İşte tüm detaylar... 

Turkish physicist who worked at CERN goes missing after detention near Canadian border - Türkiye Today

FURKAN DÖLEK KİMDİR, NERELİ? 

Furkan Dölek aslen Adanalıdır. Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek, dünyanın önde gelen fizik projelerinde görev aldı, uluslararası alanda saygın bir bilim insanı olarak tanınır. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurt dışına gönderildi ve doktorasını İsviçre’de tamamladı. 2023 yılında ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edilen Dölek, kariyeri boyunca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın en önemli araştırma merkezlerinde kritik görevler üstlendi.

Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli... - 2. Resim

Akademik kariyeri boyunca 500’ün üzerinde makale yayımlayan ve makaleleri 20 binden fazla atıf alan Dölek, özellikle karanlık madde ve yüksek enerji fiziği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli... - 3. Resim

FURKAN DÖLEK'E NE OLDU?

İddiaya göre Dr. Furkan Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdi. Bunun üzerine yoğun baskılara ve mobbinge maruz kalan dölek görevinden uzaklaştırıldı. Dr. Dölek’in önce vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı, ardından Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmedi. Bilim adamı sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik yürüyüş başlattı ancak 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı.

Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli... - 4. Resim

FURKAN DÖLEK HAKKINDAKİ İDDİALAR!

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten anne Zuhal Dölek, “Oğlumun 500’den fazla makalesi, 20 binin üzerinde atıfı var. CERN’de araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Virginia Tech’te ve Fermilab’da çalışmalar yürüttü. Bu laboratuvarlarda usulsüzlükler, radyasyona maruz kalma olayları tespit edip raporladığı için hedef gösterildi. 1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız ve barınaksız mücadele etti. Yaşadığı haksızlıkları dile getirmek için Kanada’ya yürümek isterken Mohawk bölgesinde tutuklandı” diyerek yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli... - 5. Resim

FURKAN DÖLEK BULUNDU MU, NEREDE?

Baba Hasan Dölek de “Orada bir avukat tutma imkânımız yok. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz” diye konuştu.

Borsada 16 şirket geri alım yaptı! 195 milyon TL’lik hisse topladılar12 hisseden yeni iş ilişkisi açıklaması! Zirvedeki şirketten 567 milyon dolarlık satış
